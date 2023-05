Filho de Rita Lee posta vídeo em que cantora diz sobre o 'lado chato' de ser mãe; assista

No vídeo publicado por João, filho do meio, Rita aparece mais jovem e comenta sobre o lado chato de ser mãe e pai. Ao fundo dá para ouvir barulho de crianças brincando.





"Foram rotinas novas e situações difíceis, que nenhum filho sonha viver com sua mãe. Mas também vivi muitos momentos especiais", escreveu.

Entre esses momentos está a rotina de João colocar a mãe para dormir todos os dias. "Todos íamos juntos para o quarto dela, esperávamos enquanto ela colocava pijama, escovava os dentes, tomava seus remédios e deitava na cama. Meus pais então faziam uma oração e no final eu ficava sozinho com ela no quarto, deitados na cama e olhando para o teto todo cheio de estrelinhas que brilham no escuro", disse.





"Conversávamos até que ela pegasse no sono. Só então eu me levantava, dava a volta na cama, dava um beijinho na sua testa e falava bem baixinho no seu ouvido: 'Boa noite, te amo mãe'".





Beto Lee também publicou uma foto sua quando criança ao lado da mãe. Enquanto Antônio Lee postou o último autógrafo que a cantora deu, para seu neto Arthur.