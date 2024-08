Influenciadores de ciência atraem milhões nas redes com experimentos e combate à fake news

Em uma roda de conversa entre calouros e veteranos do curso de física da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), um aluno recém-chegado afirmou que escolheu aquele curso e aquela universidade porque era fã do canal Ciência Todo Dia, criado por Pedro Loos, 27, em 2013.

"Naquele momento, eu percebi que meu trabalho estava atingindo um nível especial", relembra o criador de conteúdo, que também foi estudante da UFSC no mesmo curso de seu seguidor, apesar de não ter se formado.



Uma situação parecida acontece com Iberê Thenório, 42, criador do Manual do Mundo. Há 16 anos no ramo da divulgação científica na internet, ele já viu crianças que começaram a seguir seu canal na infância e se tornaram pesquisadores e professores universitários. "Nossa mão faz diferença, queremos que as pessoas se entusiasmem em aprender", diz o jornalista.

Loos e Iberê são alguns dos "milionários" da ciência no Instagram, ao lado de outras figuras como a bióloga Mari Krüger, 34. A rede social de fotos, que se tornou focada em vídeos curtos, é a segunda mais utilizada no Brasil, com 113,2 milhões de usuários, de acordo com o relatório Digital Report 2023, o mais recente, das agências We Are Social e Meltwater.



Por ali, Loos reúne uma audiência de 1,8 milhão de seguidores, enquanto o perfil do Manual do Mundo atinge 2,4 milhões e o de Krüger, 1,1 milhão, conquistados em 2024. Nas redes paralelas, como TikTok e YouTube -onde Loos e Iberê começaram-, os números também impressionam.

Seja em vídeos curtos ou mais longos na plataforma do Google, personalidades da internet que falam sobre ciência e o funcionamento do mundo influenciam a audiência ao desmentir fake news, oferecer dicas de experimentos científicos e explicar como as coisas funcionam.



"Essas pessoas têm um megafone digital na mão para falar certas coisas, existe responsabilidade sobre o que se fala", aponta Jacqueline Lafloufa, pesquisadora independente e mestre em comunicação e divulgação científica e cultural pelo Labjor da Unicamp (Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Universidade Estadual de Campinas).

Para acertar o tom e manter a acurácia do conteúdo, Iberê faz aulas particulares de física e conta com uma equipe para apuração e checagem. "Temos uma pequena Redação", afirma. Por trás das câmeras também está Mariana Fulfaro, terapeuta ocupacional e fundadora do Manual do Mundo ao lado de seu marido. "Ela faz mais vídeos relacionados à saúde e agora tem seu próprio perfil no Instagram", conta Iberê.



Loos também tem seu próprio comitê científico e jornalístico por trás das câmeras. "Meu objetivo é ser lembrado pela informação acurada", diz. "E, por isso, é importante ter humildade e saber que o linguajar acadêmico não é amplamente compreendido, então precisamos de ajuda."

A curiosidade sobre o mundo é o que move o criador a pensar em assuntos para os vídeos. "Acho que tenho uma mente muito fértil e muito criativa, gosto de muitas coisas diferentes", afirma. "A maior parte dos temas surge espontaneamente, às vezes quando estou no escritório, mas também no banho ou na academia."