Autor de romances policiais é destaque na Semana Literária do Sesc em Londrina

Em seu terceiro dia, a 43ª Semana Literária Sesc e Feira do Livro segue com ampla programação com bate-papos, palestras, apresentações culturais, contações de histórias, exposições, shows e oficinas e lançamentos de livros.





Ao todo, 27 cidades do Paraná integram o evento até o próximo domingo (11). Em Londrina, as atrações culturais são realizadas no Sesc Cadeião Cultural - Rua Sergipe, 52, Centro, com a seguinte agenda para esta sexta-feira (9):

A origem do tambor, com Izabela Fernandes em dois horários: das 10 às 10h40, das 15 às 15h40





Trata-se de uma contação de história inspirada em contos populares aborda a africanidade, aventuras e o valor de bons amigos. De forma lúdica e interativa a história transita por elementos da natureza e perspectivas culturais de matriz africana, tendo o tambor como elo que conecta e conta histórias.

Oficina de Quadros poéticos, com Layse Moraes e Demétrius Coutinho - das 15 às 18 horas







Nesta oficina, que acontece em dois encontros, a escritora Layse Moraes compartilhará formas de criação poética em poucas palavras, condensando e dando potência a pequenos versos.

Depois, na segunda parte, o artista visual Demétrius Coutinho auxiliará os participantes a fazerem seus próprios quadrinhos poéticos com os versos que desenvolveram na etapa anterior, usando técnicas introdutórias do lettering e de customização.







Sessão de autógrafos com Raphael Montes - das 18h às 19h15





Uma sessão especial de autógrafos com Raphael Montes é um verdadeiro presente os leitores. Então, antes da palestra, será possível levar os livros e trocar ideias com Montes - e também adquiri-los em nossa feira.





