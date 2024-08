"Borderlands": adaptação do jogo chega aos cinemas de Londrina nesta semana

Com produções nacionais e internacionais, a programação do cinema na cidade inclui desde grandes blockbusters até filmes independentes, oferecendo opções para todos os gostos.

Veja a programação:

ESTREIA/AÇÃO

BORDERLANDS: O DESTINO DO UNIVERSO ESTÁ EM JOGO

Direção: Eli Roth.

Elenco: Cate Blanchett, Kevin Hart, Jack Black.

Baseado em uma das franquias de videogame, o filme Borderlands: O Destino do Universo Está em Jogo acompanha Lilith, uma criminosa com um passado enigmático.

Para alcançar seu objetivo, Lilith forma uma equipe improvável composta pelo mercenário Roland, a imprevisível adolescente Tiny Tina, e seu protetor monstruoso Krieg. Juntam-se a eles a excêntrica cientista Dr. Tannis e o robô falante Claptrap.

Essa aliança de desajustados enfrenta uma série de desafios enquanto tentam desvendar um dos maiores segredos de Pandora.

Com o destino do universo em jogo, a união desses personagens únicos será crucial para enfrentar as adversidades e revelar verdades ocultas que podem mudar o curso da galáxia.

Multiplex Catuaí (de quinta a quarta) - 17h20, 19h30, 21h40. Cineflix Aurora (de quinta a quarta) - 14h40, 17h10, 19h30. Cinemark Boulevard (de quinta a quarta) - 14h30, 16h50, 19h10, 21h30. Cinesystem Norte Shopping (de quinta a quarta) - 19h15, 21h30.





ESTREIA/DRAMA

É ASSIM QUE ACABA

Direção: Justin Baldoni.

Elenco: Blake Lively, Justin Baldoni, Brandon Sklenar.

O filme é uma adaptação cinematográfica do livro de mesmo nome da autora Collen Hoover. Na trama, Lily Bloom é uma mulher que, após vivenciar eventos traumáticos na infância, decide começar uma vida nova em Boston e tentar abrir o próprio negócio.

Lily acredita que encontrou o amor verdadeiro em Ryle, um charmoso neurocirurgião. No entanto, incidente doloroso desencadeia um trauma do passado, ameaçando tudo o que Lily construiu com Ryle.

Até que, repentinamente, Atlas Corrigan (Brandon Sklenar), seu primeiro amor e uma ligação com o passado retorna para a vida de Lily. Agora, com seu primeiro amor de volta em sua vida, ela precisará decidir se tem o que é preciso para levar o casamento adiante.

Multiplex Catuaí (de quinta a quarta) - 15h40, 18h20, 21h00, 21h30, 16h40, 19h15, 19h20, 22h00. Cineflix Aurora (de quinta a quarta) - 16h20, 19h0, 21h40, 18h40, 21h20. Cinemark Boulevard (de quinta a quarta) - 15h30, 18h20, 21h10, 18h10, 20h55. Cinesystem Norte Shopping (de quinta a quarta) - 14h30, 15h20, 18h00, 20h45.





ESTREIA/SUSPENSE

ARMADILHA

Direção: M. Night Shyamalan.

Elenco: Josh Hartnett, Ariel Donoghue, Saleka Shyamalan.

Armadilha segue Cooper e sua filha adolescente. Ambos estão em um show de música pop quando Cooper percebe a presença excessiva de policiais ao redor e isso o deixa inquieto.

Rapidamente, ele consegue descobrir com a equipe que trabalha no local, que ambos estão no epicentro de uma armadilha montada para capturar um serial killer.

O que deveria ser uma noite de diversão entre pai e filha, se transforma em uma luta desesperada pela sobrevivência, enquanto tentam escapar das garras do assassino que os cercou.

Cineflix Aurora (de quinta a quarta) - 16h50, 19h10, 21h30. Cinemark Boulevard (de quinta a quarta) - 18h10, 20h55. Cinesystem Norte Shopping (de quinta a quarta) - 19h10, 21h25.

Confira a programação completa na FOLHA DE LONDRINA: