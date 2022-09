Jojo Todynho diz que foi a única negra a vencer A Fazenda e questiona ausência de negros na TV

A cantora e apresentadora Jojo Todynho, 25, afirmou, na tarde desta quarta-feira (14), que foi a única participante negra a vencer o reality show A Fazenda (Record TV).







A declaração ocorreu após um portal especializado em música pop publicar que a dona do hit "Que Tiro Foi Esse" e a atriz Viviane Araújo foram as únicas negras a serem campeãs no programa rural. Jojo discordou e comentou: "Não! A única mulher negra a vencer A Fazenda fui eu. Desculpa, mas a Vivi não é negra."



Publicidade

Publicidade





Além da afirmação, o post, feito no Instagram, questionou a falta de participantes negros em toda a história do reality, que, em 2022, confinou apenas três afrodescendentes de um total de 25 selecionados. O portal ainda trouxe dados sobre as outras 13 edições de A Fazenda, que, de um "pouco mais de 200 celebridades selecionadas, teve apenas 24 participantes pretos, representando 11% do elenco".







Mesmo criticando parte da publicação, a funkeira elogiou os dados levantados. "Fico feliz com o questionamento da falta de espaço para pessoas negras na televisão. Infelizmente é algo que não deveria ter esses questionamento, mas continuaremos nessa luta de estarmos aonde devemos e queremos estar", comentou.

Publicidade

Publicidade





Mais tarde, nos stories, Jojo Todynho seguiu falando sobre o assunto. "Quando as pessoas colocam outra pessoa como também vencedora, ela não [sendo negra], vocês tão invisibilizando a minha vitória. E foi o que eu falei: os racistas têm que estar preparados, porque o povo preto que tá vindo aí não vai mais limpar vaso de madame, não."