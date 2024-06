Kate Middleton homenageia príncipe William com imagem inédita e mensagem de amor

Uma imagem inédita do príncipe William com os filhos, George, Charlotte e Louis, foi compartilhada neste domingo, nas redes sociais do Palácio de Kensignton, em comemoração ao Dia dos Pais. A foto foi tirada pela princesa Kate , em uma praia em Norfolk, na Inglaterra.



Na legenda, ela também se declara ao marido, em mensagem assinada pelas iniciais das crianças: "Nós amamos você, papai. Feliz Dia dos Pais. G, C & L." Emojis de coraçãozinho acompanham a declaração de amor dos três jovens membros da realeza.

No Reino Unido, nos EUA e em alguns outros países o Dia dos Pais é comemorado no terceiro domingo de junho, diferentemente do Brasil, celebrado no segundo domingo de agosto.



Esta é a primeira vez que uma mensagem das crianças é veiculada nas redes sociais do Palácio, e sua publicação vem um dia depois de a princesa fazer sua primeira aparição pública após confirmar diagnóstico de câncer. Ela compareceu ao Desfile de Aniversário do rei Charles 3º.



Kate anunciou que participaria do evento, na última sexta (14), no X. "Ansiosa para participar do desfile de aniversário (...) E espero participar de alguns compromissos públicos durante o verão, embora saiba que ainda não estou fora de perigo."