Keith Richards, do Rolling Stones, completa 80 anos

Keith Richards é guitarrista, compositor e um dos integrantes do The Rolling Stones. O artista faz 80 anos nesta segunda-feira (18), e o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) divulgou levantamento musical sobre as canções dele que brasileiros mais ouviram no país nos últimos 10 anos.







O destaque foi “(I can't get no) Satisfaction”, uma parceria de Keith Richards com Mick Jagger. A música ficou na liderança do ranking que listou as mais regravadas de autoria do artista e também ficou em primeiro lugar no ranking das suas canções mais tocadas na última década no país.

Richards tem atualmente 458 composições e 3.404 gravações cadastradas no banco de dados da gestão coletiva da música no Brasil. No país, o artista tem os seus direitos autorais de execução pública garantidos pelo Ecad, como ocorre com outros estrangeiros. As associações de música brasileiras, que administram o Ecad, possuem contratos de representação com sociedades da mesma natureza em diversos países, o que torna possível que os artistas internacionais recebam seus respectivos direitos autorais quando suas músicas são tocadas no país. Nesses casos, o Ecad arrecada os valores e distribui para as associações brasileiras, que os repassam para as associações estrangeiras e, em seguida, para os artistas.

Ranking das músicas de autoria de Keith Richards mais tocadas no Brasil nos últimos 10 anos nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Sonorização Ambiental, Música ao Vivo, Casas de Festas e Diversão, Carnaval, Festa Junina e Shows)





Posição - Música - Autores

1 - (I can't get no) Satisfaction - Keith Richards / Mick Jagger





2 - Miss you - Keith Richards / Mick Jagger

3 - Start me up - Keith Richards / Mick Jagger





4 - Bitter sweet symphony - Keith Richards / Mick Jagger

5 - Sympathy for the devil - Keith Richards / Mick Jagger





6 - Angie - Keith Richards / Mick Jagger

7 - Jumpin' Jack flash - Keith Richards / Mick Jagger





8 - Anybody seen my baby - Keith Richards / Ben Mink / K D Lang / Mick Jagger

9 - Don't stop - Keith Richards / Mick Jagger





10 - Honky tonk women - Keith Richards / Mick Jagger





11 - I'm free - Keith Richards / Mick Jagger





12 - Paint it black - Keith Richards / Mick Jagger





13 - Brown sugar - Keith Richards / Mick Jagger





14 - Gimme shelter - Keith Richards / Mick Jagger





15 - Love is strong - Keith Richards / Mick Jagger





16 - Wild horses - Keith Richards / Mick Jagger





17 - Let's spend the night together - Keith Richards / Mick Jagger





18 - Doom and gloom - Keith Richards / Mick Jagger





19 - Dead flowers - Keith Richards / Mick Jagger





20 - It's only rock 'n' roll (but I like it) - Keith Richards / Mick Jagger





Ranking das músicas de autoria de Keith Richards mais regravadas





Posição - Música - Autores





1 - (I can't get no) Satisfaction - Keith Richards / Mick Jagger





2 - Honky tonk women - Keith Richards / Mick Jagger





3 - Sympathy for the devil - Keith Richards / Mick Jagger





4 - Jumpin' Jack flash - Keith Richards / Mick Jagger





5 - Miss you - Keith Richards / Mick Jagger





6 - Paint it black - Keith Richards / Mick Jagger





7 - Wild horses - Keith Richards / Mick Jagger





8 - Brown sugar - Keith Richards / Mick Jagger





9 - Start me up - Keith Richards / Mick Jagger





10 - Ruby tuesday - Keith Richards / Mick Jagger