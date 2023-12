Público vai eleger as melhores decorações natalinas em imóveis de Londrina

, que é formada por diversas instituições. Cinco inscritos em cada categoria foram selecionados.







A votação está aberta desde sábado (16) e vai até às 23h59 de quarta-feira (20). O resultado será divulgado na quinta-feira (21) às 18h.

O público deve escolher a foto com a decoração preferida através da página do Instagram da Prefeitura de Londrina, pelo @prefalondrina.





As categorias abertas para votação são: Imóvel Residencial Horizontal; Imóvel Vertical Residencial ou Comercial; Espaços de Entidades Religiosas ou Espaço Público e Imóvel Comercial/Empresarial

O concurso tem agora 36 inscritos concorrendo a prêmios em forma de vale-compras em shoppings parceiros do concurso. O terceiro colocado vai receber um vale-compra de R$1 mil, o segundo lugar no valor de R$1,5 mil, e o vencedor, o montante de R$2,5 mil.





No corpo de jurados do concurso estão: Patrícia Sugeta do Sesc Cadeião; Denise de Cássia Rosseto Januzzi, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UEL (Universidade Estadual de Londrina); Rosemara de Oliveira Santos, da Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina); Pietro Veroneso, do Visite Londrina; e Renan dos Santo, do blog Pequena Londres.

Os critérios seguidos para classificação dos inscritos foram: Criatividade, Originalidade, Adequação ao Tema, Material Útil, Impacto Visual Positivo, Detalhes, Bom Grau de visibilidade e Luminosos Típicos do Natal.





O presidente da Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina), Alex Canziani, pontuou o movimento econômico e social provocado pelo Concurso de Decoração. “Diversos moradores tiveram o estímulo de decorar as próprias casas devido ao concurso. Isso é muito gratificante para nós, pois aumentou a procura no comércio de lojas para decoração, ou seja, resultou em um movimento muito positivo que observamos na cidade”, declarou.