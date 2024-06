Luana Piovani critica Cauã Reymond por supostas exigências para namorada

Nos últimos dias, Luana Piovani vem compartilhando notícias que envolvem mulheres e criticou Cauã Reymond. A atriz compartilhou em seu perfil oficial de Instagram uma suposta lista sobre o que uma mulher precisaria ter para namorá-lo.



"Cauã procura uma mulher objeto perfeita para se encaixar nas suas exigências. Isso é um blefe em forma de boy. Por fora bela viola, por dentro pão bolorento", afirmou ela. "E as 'paiaça' vão lá e gritam: 'me escolhe, me escolhe'."

Na imagem, está escrito que o ator estaria à procura de uma mulher que malhe, treine e cuide da alimentação igual a ele e que não seja espalhafatosa.



Na última semana, ela travou uma briga pública com Neymar após criticá-lo por um projeto associado à privatização de áreas no litoral brasileiro, no que ficou conhecido como "PEC das Praias". A polêmica proposta de Emenda à Constituição transfere terrenos de marinha em áreas urbanas da União para estados e municípios ou proprietários privados.



Procurado pela reportagem, o ator não respondeu.