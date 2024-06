Luiza Brunet relata abuso sexual sofrido na adolescência

Luiza Brunet, 52, além de modelo e empresária, é ativista na luta contra a violência doméstica e abusos sexuais. A influenciadora relembrou um abuso sexual sofrido na adolescência.





Luiza relatou a violência em um trecho do podcast 'Café com Respostas', divulgado pela revista Quem, e contou que não conseguiu falar sobre o ocorrido com a família. "Não tomei nenhuma atitude, congelei. Não existia um diálogo dentro de casa".

Em abril, Brunet já havia falado sobre a situação, que aconteceu quando trabalhava aos 13 anos de idade. Na ocasião, ela ainda contou que sofreu diversos abusos durante a vida e que não aceitaria ser mais um número.





Em outubro do ano passado, Luiza iniciou um processo na Justiça de São Paulo no qual pede R$ 1 milhão em indenização por dano moral e patrimonial ao ex-marido, o empresário Lírio Parisotto. A modelo acusou o empresário de agressão em maio de 2016, durante uma viagem dos dois a Nova York, nos Estados Unidos.

Na ocasião, Luiza disse ter tomado um soco do ex-companheiro no olho esquerdo e relata ter sido chutada várias vezes. Além das lesões no rosto, ela afirmou ter tido quatro costelas quebradas.





