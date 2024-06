Bárbara Evans anuncia alta hospitalar do filho após 10 dias na UTI

Bárbara Evans, 33, noticiou, na manhã desta quarta-feira, que Antonio, de sete meses, um de seus gêmeos, recebeu alta hospitalar após 10 dias na UTI com um quadro de bronquiolite.





O bebê, que teve uma bronquite, passou 11 dias no hospital, e agora, voltou para casa. "Estamos de alta! Não sei por onde começar, foram 11 dias de hospital e 10 dias de UTI. Meu filho de 6 meses teve bronquite e teve que ser internado. Esses 11 dias para mim, parecem messes e messes!! Como foi duro, quantas vezes eu precisei tirar forças de onde não existia mais para continuar, para dar amor e carinho", iniciou a modelo.

A influenciadora ainda se orgulhou da força do herdeiro. "Meu denguinho, como ele foi forte! Tantas picadas, tantas as pirações nossa. Só de lembrar meu coração chega a pegar fogo. Saio daqui uma nova mulher, uma nova mãe! Estou indo embora com meu filho, mas sempre vou estar pensando nessas mães e nessas crianças".





A ex-Fazenda ainda relatou que se uniu às mães que estavam na UTI pelos seus filhos. "Tantas histórias por trás de cada olhar? que a sua história fica 'pequena'. Mães de UTI são as mães mais fortes que eu já conheci. Aqui não existe só a sua dor, só a dor do seu filho. Não! Aqui sentimos a dor de todos!! Uma torcendo pela outra".

Bárbara finalizou o relato ressaltando sua fé. "Estamos indo para casa graças a Deus, mas meu coração e minha força eu deixo para vcs (mães de UTI). Sempre estarei orando por vocês. Para Deus nada é impossível, nunca percam a fé."