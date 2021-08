Marcos Mion vai dar crachá da Globo em novo quadro do Caldeirão

O entusiasmo de Marcos Mion, 42, ao ser contratado pela Globo virou inspiração para um novo quadro no Caldeirão, programa que o apresentador assume a partir do dia 4 de setembro. No Mamãe, Tô na Globo, ele vai presentear telespectadores com um crachá personalizado do Caldeirão.

O público pode participar enviando vídeos e fotos. Segundo a emissora, vale de tudo: cantar, dançar, mostrar uma receita e até atuar. Os selecionados para irem ao ar levam o mimo para casa.





Dentre as muitas imagens e vídeos que Mion postou em suas redes sociais sobre a sua felicidade em estar na Globo, uma se destacou: é a foto dele nos Estúdios Globo (antigo Projac), no Rio, na frente da estátua de Roberto Marinho (1904-2003), e mostrando o seu crachá de funcionário da emissora. "O que eu estou sentindo ao realizar o sonho da minha vida tá difícil de descrever em palavras", escreveu ele.

Outras novidades do novo Caldeirão já foram anunciadas, como o quadro Tem ou Não Tem, que terá com Mion participantes famosos, em vez de família anônimas como acontece com Luciano Huck.





Na atração, a cada sábado, duas famílias tentam adivinhar as respostas mais citadas por um grupo de cem brasileiros que respondem a perguntas variadas.

Outra novidade é o quadro Sobe o Som. De acordo com o apresentador, trata-se de uma "disputa musical louca e divertida, cheia de sucessos". A dinâmica ainda não foi detalhada.

Antes, a Globo já havia anunciado a estreia do Isso a Globo Mostra, em que o apresentador vai reagir a trechos da programação da própria emissora. É uma versão do que ele já fazia no Piores Clipes do Mundo, em que analisava clipes na extinta MTV Brasil.

Mion segue no comando do Caldeirão até o fim deste ano. Ele assume o lugar de Luciano Huck, que vai comandar o Domingão. As mudanças foram ocasionadas pela saída de Faustão da Globo após 32 anos. O apresentador assinou contrato com a Band e deve estrear em 2022.