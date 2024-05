Martin Luther King pagou o parto de Julia Roberts? Conheça a história

Uma história envolvendo Julia Roberts e Martin Luther King viralizou nas redes sociais na segunda-feira (20), gerando grande curiosidade nos internautas.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A história de que Martin Luther King pagou o parto de Julia Roberts viralizou nas redes. O causo provocou surpresa em muitos internautas.



O fato foi confirmado pela própria atriz. Durante uma entrevista em 2022 com a jornalista Gayle King, Roberts compartilhou detalhes sobre a relação próxima de seus pais com Martin Luther King e Coretta Scott King, esposa do ativista.

Publicidade



Tudo começou quando a família King pediu ajuda aos pais de Roberts. "Meus pais tinham uma escola de teatro em Atlanta e, num dia, Coretta ligou para minha mãe perguntando se seus filhos poderiam fazer parte da escola, porque eles estavam tendo dificuldade em encontrar um lugar que aceitasse as crianças", contou a atriz.



Os pais de Julia, Betty e Walter Roberts, aceitaram imediatamente o pedido. Apesar da forte segregação racial vigente nos Estados Unidos na época, eles acolheram os filhos dos Kings na sua escola de teatro. Este ato de inclusão estabeleceu uma amizade entre as duas famílias.



Anos depois, os Kings retribuíram o favor e pagaram pelo parto de Julia Roberts. Na época, os pais da atriz enfrentavam dificuldades financeiras e não podiam arcar com os custos do parto. Foi então que Martin Luther King Jr. e Coretta Scott King intervieram, cobrindo as despesas médicas dos amigos.