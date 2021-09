Morre humorista que viveu Dona Charanga na 'Escolinha'

A atriz Marina Miranda, que viveu Dona Mandala/Dona Charanga na "Escolinha do Professor Raimundo", faleceu nesta terça-feira (21) aos 90 anos. A informação foi confirmada ao UOL por sua filha, Sylvia Miranda.





Ela estava internada desde domingo no Hospital Municipal Miguel Couto, no Rio de Janeiro, após entrar em coma em decorrência do Alzheimer.





A artista também havia sido diagnosticada com infecção urinária e pulmonar, escara na terceira derme, além de forte desnutrição: com 1,73 m de altura, ela estava pesando 40 kg. Ontem, Sylvia chegou a comentar que o quadro era irreversível.





Primeira humorista negra a ter destaque na TV brasileira, Marina despontou a carreira ao lado do ator Tião Macalé no programa "Balança, mas não cai", transmitido pela Rádio Nacional na década de 50 e adaptado pela Globo em 1968.





Além dos trabalhos humorísticos na "Escolinha" e em "Os Trapalhões", a artista também atuou em novelas como "Dona Xepa", "Dancin' Days", "Vereda Tropical" e "A Gata Comeu".





Em 2010, Marina recebeu o Troféu Raça Negra, prêmio que reconhecia sua contribuição para a cultura nacional.