Finalista do BBB 24, Matteus é recepcionado com 'maior linguiça do mundo' no Alegrete

Fora do BBB 24 (Globo), Matteus vem sendo recepcionado de diversas formas no Alegrete (RS).

O vice-campeão do reality participou de um evento em sua homenagem. Nele, os moradores prepararam a "baita linguiça", conhecida como maior linguiça do mundo.

Matteus foi convidado a cortar a linguiça. O embutido mede 63 metros e é colocado enrolado sobre brasa em fogo de chão para assar.





Alegrete, cidade natal de Matteus, é considerada a "capital estadual da tradicional linguiça campeira". O município localizado no sudoeste do Rio Grande do Sul.