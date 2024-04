Mano Brown comemora 54 anos cantando rap no Capão Redondo (SP)

Jogador confirma que ficou com Pabllo Vittar e sofre ataques homofóbicos

Mano Brown, o líder dos Racionais MCs, comemorou o aniversário de 54 anos nesta segunda-feira (22) à noite cantando rap no meio de uma multidão no Capão Redondo, bairro do extremo sul de São Paulo onde ele cresceu.

Além de rap, a festa teve samba com apresentação da bateria da Vai Vai. Brown desfilou na escola de samba no Carnaval deste ano, com enredo em homenagem ao hip hop.

Nesta segunda, a Vai Vai fez uma homenagem ao rapper dizendo que ele faz parte de um capítulo especial da escola.



Segundo a empresária Eliane Dias, casada com Brown, ele quis "iniciar um novo ciclo, do jeito mais leal e sincero, com só quem é".

"Sempre vale a pena saber de onde veio. Amei rever pessoas que seguem firmes vivendo um dia de cada vez", disse.



Brown estava no Capão ao lado de Eliane, dos filhos e de vários moradores do bairro. Um dos convidados de fora foi o deputado estadual Eduardo Suplicy (PT).



O artista será uma das atrações da celebração dos 50 anos do Chico Show, projeto que celebra a cultura negra e realizava bailes em São Paulo nas décadas de 1970 e 1980. O festival em comemoração está marcado para o dia 13 de julho, no Allianz Parque.