Paolla Oliveira volta à Globo para apresentar especial do Dia da Mulher

Não demorou muito para Paolla Oliveira retornar à Globo após deixar de ter contrato fixo com a emissora no fim de 2023. A atriz, no entanto, retornará como apresentadora de um projeto especial.



Juntamente com Taís Araújo, Paolla comandará o especial "Falas", atração temática em dias importantes na programação da emissora. O especial desta vez terá o subtítulo de "Louca", segundo pacote comercial obtido pela reportagem.

A intenção da Globo é abordar de "forma, dinâmica e descontraída, algumas temáticas que ainda precisam ser muito debatidos pela sociedade", segundo a emissora ofereceu para o mercado publicitário.



"Traremos um grito feminino por respeito e cuidado, mostrando que o dia 8 de março não é só de celebração, mas também principalmente de luta", afirmou a Globo.

Paolla Oliveira foi pensada por ter viralizado nas redes sociais recentemente por responder as críticas por causa de seu corpo. A atriz fez piadas com haters e diz ser bem resolvida com o passar do tempo.



A atriz deixou de ter contrato fixo com a Globo em novembro de 2023, mas afirmou que esperava ser chamada para novos trabalhos em breve.



O projeto "Falas" existe desde 2021 e foi criado pela Globo para celebrar datas especiais, como o Dia do Índio e o Dia da Consciência Negra.