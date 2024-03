'Racismo sempre acontece, a diferença é que no BBB é televisionado', diz João Luiz Pedrosa

Vestindo uma camiseta da turnê da cantora SZA, o ex- BBB João Pedrosa afirmou à reportagem que o Lollapalooza é seu festival favorito.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





"É o festival com que eu mais me identifico. Acho que ele tem a capacidade de trazer os artistas que são minha realização da adolescência, e ao mesmo tempo, os artistas que eu escuto na atualidade", diz.

Publicidade



Na sexta-feira (22), primeiro dia de festival, João curtiu o show do Blink 182, que marcou seus anos escolares. "A sexta-feira realizou o João adolescente e o domingo, o João de hoje", diz.



"Tive a oportunidade de ver a SZA em Nova York, em outubro, e quando ela anunciou que vinha pra cá fiquei muito animado. Essa camiseta eu comprei lá no show dela em Nova York", conta João, que participou da 21ª edição do BBB.

Publicidade



João estava no lounge do festival acompanhado da youtuber Foquinha, amiga e dona de um canal do Youtube do qual ele tornou-se comentarista. "Toda quarta-feira eu e a Foquinha fazemos uma live comentando BBB. É uma experiência diferente ser expectador", diz.



Sobre casos de racismo em edições do reality, João é categórico: "É o que eu sempre digo: isso sempre acontece, a diferença é que no BBB é televisionado".

Publicidade



Na 21ª edição, o cantor sertanejo Rodolffo comparou o cabelo de João a uma peruca de homem das cavernas. O participante ficou muito ofendido e caso gerou grande repercussão.



"As pessoas precisam mudar, mas acho que as discussões vêm avançando sim. Mas sempre vamos acabar vendo isso, porque é enraizado", diz.