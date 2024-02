Rodrigo Hilbert constrói bicicleta para filha e revolta web

O ator e apresentador Rodrigo Hilbert faz jus à fama de habilidoso que carrega. Neste sábado (3), o marido de Fernanda Lima revelou ter construído uma bicicleta para a filha do casal, Maria Manoela, 4. Ele compartilhou uma foto no Instagram ao lado da esposa e da pequena durante o processo de construção do objeto.



"Bike nova da Maria! Essa deu trabalho!", escreveu. Os comentários da publicação estão repletos de internautas revoltados com mais uma habilidade manual revelada pelo apresentador. Mulheres brincam sobre a comparação com seus maridos e homens dizem se sentir humilhados.

"Peraí, né? Você constrói as bicicletas da família também? Não é possível! Desse jeito, os homens do Brasil vão fazer abaixo-assinado para te expulsar do país", escreveu uma internauta. "Esse homem tem que ter um defeito não é possível", disse outra.



Ele ter dito que a bicicleta deu trabalho também virou piada. "Se Rodrigo Hilbert disse que deu trabalho é porque ninguém mais ia conseguir fazer", escreveu uma usuária do Instagram.



Hilbert e Lima estão juntos desde 2004 e têm outros dois filhos, os gêmeos João e Francisco.