Sammy Lee agradece carinho de fãs durante internação

A influenciadora digital Sammy Lee , 23, que está internada no Hospital Albert Einsten, em São Paulo, compartilhou um Stories, na madrugada desta quinta-feira (16), para agradecer o carinho e apoio de seus fãs.





"Anjos, obrigada por todas as orações e mensagens carinhosas! Estou internada desde ontem, assim que eu melhorar venho aqui falar com vocês", escreveu ela, em uma foto de seu braço com sonda para receber medicações.





Segundo a assessoria da influenciadora, em nota enviada à imprensa, ela sentiu fortes dores no braço esquerdo e após realizar exames, foram detectadas múltiplas hérnias e inflamação aguda no nervo. Ela ainda não possui previsão de alta.





O quadro é parecido com o da mãe dela, que morreu em julho deste ano de câncer de mama. Apesar disso, "não é cirúrgico, mas é necessário um período de internação e fisioterapia", diz sua equipe. Sammy também vem fazendo uso de remédios controlados, pois está em tratamento psiquiátrico há algumas semanas. Ela vem enfrentando problemas com ansiedade, estresse e depressão.





A influenciadora é mãe de Jake, de um ano, fruto do relacionamento dela com o youtuber Pyong Lee, 28. Em julho, ela anunciou o fim do casamento após a divulgação de um teaser do programa Ilha Record dar a entender que o marido a havia traído durante as gravações.





Porém, quando o reality show foi ao ar, foi mostrado que ele resistiu às investidas da argentina Antonela Avellaneda, 38, durante o confinamento. Mesmo assim, Pyong e Sammy permaneceram separados.