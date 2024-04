Gloria Perez defende Davi, campeão do BBB 24, após polêmicas

Gloria Perez, 75, defendeu Davi Brito, campeão do BBB 24 (Globo), após as recentes polêmicas envolvendo o baiano e sua ex-namorada Mani. A autora publicou uma imagem de Davi coroado como campeão do programa e declarou apoio na legenda. "Cruel e covarde demais o que estão fazendo com esse menino. Força, Davi."



"Você vence mais essa prova de resistência: "é Deus que aponta a estrela que tem que brilhar". E ele apontou você", disse Gloria Perez.

Nos comentários, os seguidores de Gloria elogiaram a atitude da autora. Mais cedo, Davi retornou para as redes sociais e falou sobre seu sumiço.



"O dia já amanheceu bastante corrido, vou fazer mais uma gravação no Rio de Janeiro. Eu precisava de um tempo para respirar um pouco, mas voltei com todo vigor", disse Davi.

