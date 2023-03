Sensação entre adolescentes, MC Pipokinha debocha de professores que a criticam

A funkeira MC Pipokinha, que se tornou sensação entre os adolescentes do país, debochou de uma professora que a criticou para uma fã. A cantora respondia a uma caixa de perguntas no Instagram quando a seguidora denunciou o ocorrido a ela.





A fã enviou a seguinte frase para a funkeira: "Discuti com a minha professora por sua causa. Não gosto de ninguém falando merda sobre você. Manda beijo". Após ler a declaração, MC Pipokinha comentou: "Meu amor, minha pipoketi, não briga com a sua professora por causa de mim. Ela tem o poder de rodar você, de fazer você não passar de ano. Ela tem o poder de te encher de tarefa. Não briga com a sua professora por causa de mim", iniciou.

Publicidade

Publicidade





"Tadinha dela. Já é professora, entendeu? Porque para ser professora tem que amar muito a profissão. Porque para ouvir desaforo dos filhos dos outros tem que ter nada para fazer em casa, mesmo. E ainda receber o que um professor recebe, que é quase nada. Professor é humilhado pra c* só por ser professor. Não discute com ela, não, tadinha. Discute não. Coitada, deixa ela. Meu baile tá R$ 70 mil, 30 minutinhos em cima do palco. Ela não ganha nem R$ 5 mil sendo professora e tem que estudar muito", disse a funkeira.





Nas redes sociais, as palavras da cantora não foram bem recebidas. "É uma pena que essa moça desmereça tanto um professor. Afinal, ganha R$ 70 mil graças a um professor que a ensinou a ler e escrever as suas músicas", disse uma internauta. "Realmente, tem coisas que dinheiro não compra. Parabéns a todos os professores que, por um salário injusto, ensinam a tantos", escreveu outro.

Publicidade