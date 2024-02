Silvio Santos é visto ao lado dos pais de Alexandre Pato após nascimento de neto

Desde seu afastamento da televisão, Silvio Santos, 93, vive de maneira reclusa ao lado da família e foi visto poucas vezes. Em novembro, Silvia Abravanel compartilhou um registro do pai brincando com os netos no feriado de Ação de Graças.





Nesta quarta-feira (31), o dono do SBT foi visto novamente ao posar para uma foto ao lado dos pais de Alexandre Pato, seu genro, após o nascimento do neto. O jogador é casado com Rebeca Abravanel, a quinta filha de Santos.





Rozeli, mãe de Pato, escreveu que Silvio continua jovem, brincalhão e divertido. "A juventude não está nos anos que a gente tem, mas na jovialidade de espírito e alma. Meu ídolo, minha eterna admiração por você."





O anúncio da gestação aconteceu em setembro do ano passado. O casal começou a namorar no final de 2018 e oficializou a união no ano seguinte. Em 2021, foram morar nos Estados Unidos, onde Pato jogou pelo Orlando City.





Em maio de 2023, Rebeca e ele retornaram ao Brasil. O atacante havia assinado contrato para defender o São Paulo, em sua terceira passagem pelo tricolor. O compromisso terminou no final de 2023.