Thelma Assis e outros famosos falam sobre resposta de Tiago Leifert a Ícaro Silva

Um assunto tem levado o Big Brother Brasil ao centro das discussões virtuais antes mesmo da sua 22ª edição estrear. O ator global Ícaro Silva, que havia sido cotado para morar na casa mais vigiada do Brasil, negou os rumores sobre uma suposta entrada pelo grupo camarote e deu a entender que considera o reality show um "entretenimento medíocre". Tiago Leifert, por sua vez, defendeu a atração que comandou desde 2017.

O modo como o apresentador se pronunciou no entanto, gerou reações, sobretudo por sugerir que a atração pagou o salário de Ícaro Silva.

"Contudo, sua opinião sobre realities não é uma crítica construtiva e, sim, apenas uma agressão gratuita a quem nunca te fez mal (aliás, não só não te fizemos mal como provavelmente pagamos o seu salário nessa última aê!)", escreveu o apresentador na publicação no Instagram, pedindo respeito pelos envolvidos na atração dirigida por Boninho.





Thelma Assis, campeã do BBB 20, foi uma das personalidades a se posicionar. Ela diz ter se colocado no lugar do ator: "Aí o cara se dedica, chega lá, faz vários trabalhos, tá numa fase ótima da carreira dele. Aí a única coisa que a mídia sabe é perguntar se ele vai pro BBB".







Thelminha, como ficou nacionalmente conhecida, considera que o ator 'chutou o balde' após ter negado por diversas vezes que não participaria do reality.

"Aí é aquele momento que você se questiona. Se fosse um ator branco, teria esse cancelamento todo?", perguntou ainda a médica.





Assis se mostrou comovida com um ponto da réplica de Leifert: "Então, quer dizer que, se eu tiver dentro de uma empresa, eu não posso criticar nada da empresa, porque o meu salário vem dali? O meu salário vem de eu baixar a cabeça ou o meu salário vem do que eu presto de serviço? O meu salário vem do meu trabalho", defendeu a profissional de saúde que se dedica, também, à produção de conteúdo nas redes.





Inúmeros perfis nas redes destacaram que o apresentador deixou de seguir, além de Thelminha, Manu Gavassi, Babu Santana e Grazi Massafera, ex-bbbs que curtiram a publicação de Ícaro Silva.





Na tréplica dedicada ao apresentador, Silva destacou o esforço empenhado em sua carreira: "possivelmente você nunca vai entender isso, mas pra uma pessoa preta e queer estar em destaque, contratada ou empregada ela precisa ser realmente EXCELENTE".





Leifert havia sugerido que Ícaro Silva nunca mais aceitasse trabalho de nenhuma empresa que promova o entretenimento que considera ruím. O ator deu vida a Joseph na série Verdades Secretas II, pensada exclusivamente para o Globoplay, serviço de streaming dos Marinho.