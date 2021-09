Xuxa publica foto tirada por Pelé em que aparece com barriga falsa

Xuxa Meneghel, 58, surpreendeu os fãs ao postar nesta segunda-feira (20) uma foto sua tirada por Pelé quando a apresentadora tinha 18 anos. Os dois namoraram por seis anos na década de 1980.





"Acreditem essa sou eu, em East Hampton, USA, casa do Pelé ( ele que tirou a foto). Eu coloquei um casaco ao contrário, uma barriga falsa, um óculos que vinha com nariz ... um chapéu que ele ganhou e ficava andando pela casa de personagem ... hahaha. 'Louquinha de pedra'", escreveu ela na legenda da imagem publicada no Instagram.