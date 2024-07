Após o sucesso de 'Divertida Mente 2', 'Meu Malvado Favorito 4' estreia em Londrina; veja a programação

ESTREIA/TERROR Publicidade

ENTREVISTA COM O DEMÔNIO

Direção: Colin Cairnes, Cameron Cairnes. Elenco: Ian Bliss, Laura Gordon, David Dastmalchian. Entrevista com o Demônio é um longa-metragem de terror que conta sobre o apresentador de um programa de televisão dos anos 70, Jack Delroy (David Dastmalchian), que está tentando recuperar a audiência do seu programa, resultado da sua desmotivação com o trabalho após a trágica morte de sua esposa. Desesperado por recuperar o seu sucesso de volta, Jack planeja um especial de Halloween de 1977 prometendo e com esperanças de ser inesquecível. Mas, o que era para ser uma noite de diversão, transformou-se em um pesadelo ao vivo. Multiplex Catuaí (de quinta a quarta) - 22h10. Cinemark Boulevard (de quinta a quarta) - 19h15, 21h30. Cinesystem Norte Shopping (de quinta a quarta) - 17h05, 19h10, 21h15. Publicidade





DRAMA

A ORDEM DO TEMPO Publicidade

Diretora: Liliana Cavani. Elenco: Claudia Gerini, Richard Sammel, Ángela Molina. O filme acompanha um grupo de amigos que se encontra todos os anos para celebrar um aniversário. Este ano, em uma vila à beira-mar, algo está diferente: eles descobrem que o mundo vai acabar em apenas algumas horas. Após a notícia bombástica, estranhamente, o tempo que lhes resta parece acelerar e, ao mesmo tempo, permanecer interminável. Cine Ouro Verde (segunda à quarta-feira) - 16h00, 19h30.





TERROR Publicidade

UM LUGAR SILENCIOSO: DIA UM

Direção: Michael Sarnoski. Elenco: Lupita Nyong'o, Joseph Quinn (VII), Alex Wolff. O spin-off é um prelúdio do primeiro filme, acompanhando a chegada dos alienígenas à Terra e a ruína da sociedade como resultado da invasão. Antes dos assustadores eventos vividos pela família Abbott (John Krasinski e Emily Blunt) nos filmes anteriores, o mundo não estava dominado pelos alienígenas. Sam (Lupita Nyong'o) estava entre os humanos acostumados aos ruídos de uma metrópole, como Nova York. Até o momento em que ela testemunha a chegada das criaturas no planeta Terra e o consequente massacre. Agora, ela e Henri (Djimon Hounsou), juntamente com outros sobreviventes, precisarão aprender a sobreviver com os monstros assassinos. Multiplex Catuaí (de quinta a quarta) - 17h20, 19h30, 21h40, 20h00. Cineflix Aurora (de quinta a quarta) - 16h50, 19h10, 21h45. Cinemark Boulevard (de quinta a quarta) - 14h30, 22h50. Cinesystem Norte Shopping (de quinta a quarta) - 17h05, 19h10, 21h15.