Londrina: venda de ingressos para o Festival Internacional de Música começa nesta sexta-feira

A partir desta sexta-feira (5), começam as vendas de ingressos para a programação artística da 44ª edição do Festival Internacional de Música de Londrina.





Privilegiando todas as músicas, o cardápio musical traz concertos de orquestras, música de câmara, recitais, samba, choro, jazz, ópera, além de diversas homenagens a nomes como Rita Lee e em celebração aos 150 anos da imigração italiana no Brasil.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Nesta edição, o FIML traz nomes importantes da música como Hamilton de Holanda, Guinga, Lívia Nestrovski, Iroko Trio, e de nomes já conhecidos do público londrinense como Jayme Vignoli, Sergio Reze, André Siqueira, Silvia Borba, Mateus Gonsales, entre outros.





Toda a programação artística estará disponível no site fiml.art.br, também a partir do dia 05. Os ingressos serão vendidos pela plataforma Sympla.





Os valores das apresentações no Teatro Ouro Verde são R$50,00 e R$25,00 (meia entrada) no 1º lote; R$60,00 e R$30,00 (meia entrada) no 2º lote e R$70,00 e R$35,00 (meia entrada) para o 3º lote. Os valores para o Circuito Pé Vermelho, na AML Cultural têm preço único de R$40,00 e R$20,00 (meia entrada).





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: