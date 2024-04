Cerimônia da próxima edição do Oscar ganha data para acontecer; veja a data

A próxima edição do Oscar acontecerá no dia 2 de março de 2025 –e o anúncio dos indicados será feito em 17 de fevereiro do mesmo ano.



As informações foram publicadas nesta quarta-feira (10) pela Academia de Artes Cênicas e Cinematográficas.



Como manda a tradição, a cerimônia vai ocorrer em Los Angeles, nos Estados Unidos. Neste ano, o grande vencedor do Oscar foi "Oppenheimer", que ganhou a categoria de melhor filme. A produção também arrematou os prêmios de melhor diretor (Christopher Nolan) e de melhor ator (Cillian Murphy).