Cinco filmes para falar de bullying com crianças e jovens

Para o psicólogo Henrique Costa Brojato, coordenador de Cuidado Integral do Marista Brasil, assim como a escola, a família também deve ter disponibilidade para a escuta e a participação ativa na vida escolar dos filhos. “As famílias precisam ter proatividade no diálogo com as crianças e adolescentes. Elas não precisam esperar que os assuntos apareçam, podem se antever a eles, demonstrando interesse sobre o contexto escolar e sobre os seus relacionamentos interpessoais”, destaca.

“A responsabilidade de educar e orientar contra a prática do bullying é de todos nós. A escola tem um papel muito importante no sentido de prevenir, identificar e combater práticas de violência e também na promoção do acolhimento e cuidado”, comenta. No colégio existem ações de conscientização como o “Santa sem Bullying: Campanha de Combate ao Bullying 2024”, divulgada pelos estudantes que fazem parte do Grêmio Infantil.

Reggiane Amato, orientadora Pedagógica do Ensino Fundamental Anos Iniciais do Colégio Marista Santa Maria, explica que a prática do bullying - ações negativas repetitivas realizadas contra alguém - como do cyberbullying, podem causar sofrimento psíquico, ansiedade, dificuldade de relacionamento, depressão e até sinais físicos como dor de cabeça, enjoo e tontura, por exemplo.





Garotas Malvadas

O longa aborda de forma vívida o tema do bullying, centrando-se em Cady Heron, uma adolescente ingênua que enfrenta as pressões do mundo social do ensino médio ao se envolver com o grupo popular das Plastics. Submetida a diferentes formas de bullying, desde exclusão social até manipulação psicológica, o filme destaca os efeitos negativos desse comportamento entre adolescentes, ressaltando a necessidade de reconhecimento e combate ao bullying em todas as suas manifestações.

Extraordinário

A história gira em torno de Auggie Pullman, um garoto com uma deformidade facial que enfrenta os desafios de frequentar uma escola regular pela primeira vez. Ao longo do filme, ele é alvo de bullying por parte de alguns de seus colegas, que o discriminam e o tratam de forma cruel devido à sua aparência, o que afeta sua autoestima e bem-estar emocional.

O respeito à diversidade e empatia para criar um ambiente escolar mais inclusivo e acolhedor também são foco da narrativa.





A voz do silêncio

Este anime aborda o bullying de forma intensa. A história segue Shoya Ishida, um adolescente que praticou bullying contra uma colega surda, Shoko Nishimiya. O filme explora as consequências do bullying enquanto Shoya enfrenta o remorso por suas ações e Shoko busca encontrar seu lugar no mundo. Destaca a importância da empatia e do perdão na superação do bullying.





Os Desconectados

O filme entrelaça várias histórias, cada uma destacando diferentes formas de bullying, desde o virtual até o físico e emocional, mas todas muito próximas da realidade. Os personagens lidam com as ramificações do bullying em suas vidas, enfrentando problemas de autoestima, ansiedade e isolamento social. Ao abordar esse tema, o longa ressalta a importância de reconhecer e combater o bullying em todas as suas manifestações, promovendo a empatia e a solidariedade como ferramentas essenciais para criar um ambiente mais seguro e inclusivo.





As Vantagens de Ser Invisível

A jornada de Charlie, um adolescente introvertido que enfrenta problemas emocionais e se sente deslocado em sua nova escola, é o foco dessa história. Ao longo do filme, ele desenvolve amizades com Sam e Patrick, dois estudantes mais velhos que o ajudam a se abrir para novas experiências e a lidar com seus traumas passados. O filme aborda questões como amizade, amor, sexualidade e aceitação, enquanto Charlie luta para encontrar seu lugar no mundo e superar seus demônios internos.