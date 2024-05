Cinema de Londrina está com ingressos a R$ 12 nesta semana; veja as estreias

O Cinemark, do Boulevard Shopping Londrina, está com ingressos a R$ 12 com a campanha Descontão Cinemark. A promoção está valendo desde segunda-feira (27).





A programação da primeira semana - de 27 a 29 de maio - conta com longas que já são sucesso de bilheteria, como “Furiosa: Uma Saga Mad Max”, “Amigos Imaginários”, a cinebiografia da cantora Amy Winehouse “Back To Black”, a comédia nacional “De Repente, Miss!” e o filme de exibição exclusiva da Cinemark “The Shift - O Deslocamento”.

Os próximos lançamentos também entram na promoção, de acordo com as suas respectivas datas de estreia, como a reexibição de “Harry Potter - O prisioneiro de Azkaban”, o nacional “Meu Sangue Ferve por Você”, “Bad Boys: Até o Fim”, “Grande Sertão”, “Avassaladoras 2.0”, “Assassino por Acaso”, entre outros.





O preço especial é válido de segunda a quinta, exceto feriados, até dia 19 de junho, para todos os complexos Cinemark que contam com salas convencionais, em sessões 2D e 3D. Caso a compra dos ingressos seja realizada nos canais digitais da Rede, como site e app, todos os clientes devem optar pela entrada promocional. Já nos canais de autoatendimento (totem digital dos cinemas) os clientes devem escolher a opção meia entrada.

Combos terão preços especiais acompanhando a promoção. A Cinemark preparou duas opções: um deles com uma pipoca média, uma bebida pequena e uma água por R$ 29; e outro contendo duas pipocas médias, duas bebidas pequenas e duas águas por R$ 49.





Durante o período, o programa de assinatura Cinemark Club Fan (com opção de ingressos para dia de semana) também estará com o valor promocional de R$ 12,00. Além dos benefícios já conhecidos, como 1 ingresso por ano e acúmulo de pontos a cada R$ 1 gasto, aqueles que se cadastrarem no período da campanha ainda terão direito a 15% de desconto nos itens de snack bar pelos próximos 12 meses.

CINE ARAÚJO - CATUAÍ LONDRINA





No cinema do Catuaí Londrina a promoção é diferente. Todos pagam meia-entrada (R$ 14) nas salas convencionais do cinema, às terças e quintas-feiras. Confira as estreias:

Imaculada, estreia em 30/5





O Meu Sangue Ferve por você , estreia em 30/5

Haikyu!! The Dumpster Battle, estreia em 30/5





Os Estranhos: Capítulo 1, estreia em 30/5

The Chosen - Quarta Temporada | Episódio 7 e 8, estreia em 30/05





01-06 Final Uefa – Champions League 2024, estreia em 01/06 (Não está incluido na promoção)

Os filmes que ainda estão em cartaz no Cine Araújo são: Garfield - Fora de Casa, Planeta dos Macacos: O Reinado, Furiosa: Uma Saga Mad Max, Fúria Primitiva, Morando com o Crush, De Repente, Miss!, O Tarô da Morte, Amigos Imaginários e Armageddon: Os Carros Mais Rápidos do Brasil.





CINEFLIX - AURORA SHOPPING





No Cinema do Aurora Shopping são as mulheres que pagam meia-entrada.





CINESYSTEM - LONDRINA NORTE SHOPPING





No cinema do Londrina Norte Shopping também tem promoção. São valores promocionais às terças e quintas-feiras. Quem é membro do Clube da Pipoca paga meia todos os dias. (Com assessorias)