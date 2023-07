Confira as primeiras impressões de Missão Impossível: Acerto de Contas - Parte Um

Sinopse: Ethan Hunt e sua equipe da IMF embarcam em uma perigosa missão para rastrear uma arma terrível que ameaça a humanidade. Com o controle do futuro e o destino do mundo em jogo, e algumas forças sombrias do passado de Ethan se aproximando, uma corrida mortal ao redor do mundo começa. Confrontado por um misterioso e poderoso inimigo chamado Gabriel, Ethan é forçado a considerar que nada pode importar mais do que sua missão – nem mesmo a vida daqueles com quem ele mais se preocupa.





A convite da PARAMOUNT PICTURES e ESPAÇO/Z, assistimos ao filme no IMAX Palladium em Curitiba/PR.

Publicidade

Publicidade





"Missão Impossível: Acerto de Contas - Parte Um é um dos melhores filmes que já foram lançados até agora e o melhor da franquia Missão Impossível. O filme consegue explicar melhor o passado do vilão, sem criar uma história totalmente aleatória. As cenas de ação são de tirar o fôlego, parece que você está dentro da cena, ainda mais em IMAX."





O ingresso vale muito a pena e recomendo, se tiver a oportunidade, que assista esse filme na sala de cinema com a melhor tela e áudio possível. “Uma das melhores experiências que já tive no cinema foi assistir a "Missão Impossível" no IMAX”, conta Nuno Tavares.

Publicidade





Sobre o filme:

Estreia oficial: 13/04/2023

Publicidade

Direção: Christopher McQuarrie

Roteiro: Christopher McQuarrie, Erik Jendresen

Elenco: Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Henry Czerny, Esai Morales