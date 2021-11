Dwayne Johnson presenteia fã com pick-up customizada

O ator Dwayne Johnson, 49, surpreendeu um fã com sua pick-up customizada como um presente de Natal. O astro de "Alerta Vermelho" (Netflix) compartilhou um vídeo do momento em que entregou o presente ao veterinário da Marinha, Oscar Rodriguez.

"Hoje foi um bom dia", escreveu The Rock na legenda da publicação. "Feliz Natal, Oscar Rodriguez, e aproveite seu novo 'caminhão'. Convidei fãs para uma exibição especial de 'Alerta Vermelho' no teatro e queria fazer algo legal para todos eles", continuou.

"Tudo de graça e diversão no cinema! Eu também queria fazer algo grande... algo enorme... algo inesquecível para um fã", continuou na legenda. Ele explica que a ideia inicial era dar o Porsche Taycan, que ele dirige no filme "Alerta Vermelho".



"Então, procuramos o Porsche, mas eles disseram não. Mas eu ainda disse: 'sim, vou fazer um melhor. Eu vou dar meu caminhão personalizado de presente'. Meu bebê", concluiu o artista. Ele entregou o presente após uma sessão especial para convidados do filme.



O ator conta que ao reunir informações sobre todos que estavam na sessão especial, ficou tocado com a história de Rodriguez. "Ele toma conta da mãe de 75 anos. É um personal trainer. Liderança na igreja dele. Oferece apoio para mulheres vítimas de violência doméstica. Veterano orgulhoso da marinha", escreveu.

"Um bom ser humano. O Oscar disse bem, logo antes de sair com o carro, 'é apenas amor'. É isso aí, irmão. Apenas amor", completou. "Vá curtir a sua nova pick-up, cara, e Feliz Natal para você e a sua família!", finalizou o texto.



No vídeo, The Rock entrega um cartão para Rodriguez, explicando que o carro agora é dele, e então o veterano da marinha começa a chorar e depois abraça o ator. Ao anunciar o presente, o artista ainda disse: "A sua história me tocou porque soube que você é um personal trainer, está sempre motivado e otimista".



O fim do registro mostra Johnson fazendo uma brincadeira e dizendo que "foi uma honra dar um pouco de felicidade para alguém que merece muito mais do que o meu carro. E agora preciso descobrir como volto para casa, por perder o meu carro".