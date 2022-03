Pré-venda de Animais Fantásticos 3 já está disponível; veja as estreias da semana e a programação nos cinemas

Depois de "Batman" bater recordes em sua estreia, chegou a hora daqueles que curtem o mundo bruxo comemorar: a venda antecipada de ingressos para "Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore" já está disponível. Sua estreia, no entanto, acontece apenas quinze dias depois, no dia 14 de abril. Continua depois da publicidade PUBLICIDADE

Com roteiro da mesma escritora da saga de Harry Potter, J. K. Rowling, e Steve Kloves, Animais Fantásticos 3 dá sequência aos filmes protagonizados por Newt Scamander. Dessa vez, a trama se passará no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro.

Além de Eddie Redmayne, vivenciado por Newt Scamander, o elenco principal conta também com Mads Mikkelsen como Grindelwald, Jude Law como Alvo Dumbledore, Ezra Miller como Credence/Aurelius Dumbledore, Alison Sudol como Queenie Goldstein, Dan Fogler como Jacob Kowalski e Katherine Waterston como Tina Goldstein.



Mas, para nós, niguém importa mais do que ela, nossa musa: Maria Fernanda Cândido. Sim, a gata tá internacional! A atriz brasileira participará do filme da Warner Bros, dando vida à Vicência Santos. Ao que parece, a personagem será uma das candidatas ao cargo de Chefe Suprema da Confederação Internacional dos Bruxos.

Confira a sinopse do filme:

O professor Alvo Dumbledore sabe que o poderoso mago das trevas Gellert Grindelwald está se movimentando para assumir o controle do mundo mágico. Incapaz de detê-lo sozinho, ele pede ao magizoologista Newt Scamander para liderar uma intrépida equipe de bruxos, bruxas e um corajoso padeiro trouxa em uma missão perigosa, em que eles encontram velhos e novos animais fantásticos e entram em conflito com a crescente legião de seguidores de Grindelwald. Mas com tantas ameaças, quanto tempo poderá Dumbledore permanecer à margem do embate?



Assista ao trailer:





Enquanto o filme não estreia nos cinemas, aproveite para conferir as estreias da semana nas telinhas de Londrina e relembre outros longas que estão em cartaz!

Alemão 2

Direção: José Eduardo Belmonte.

Sinopse:

O policial civil, Machado, lidera uma perigosa e secreta ação no complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Acompanhado por Ciro e Freitas, o trio entra no complexo à paisana para ir atrás de um grande líder do tráfico de drogas que está escondido no local. Sendo comandados pela delegada Amanda e seguindo pistas de uma informante, o trio sofre uma emboscada que os colocam em perigo iminente. Foragidos dentro do complexo, os policiais precisam se esconder e escolher bem os próximos passos enquanto são caçados por traficantes.

Cineflix Aurora - (de quinta a quarta-feira) às 19h20 e às 21h40 (Nacional). Cinemark Boulevard - (de quinta a quarta-feira) às 19h35 e às 22h10 (Nacional). Multiplex Catuaí - (de quinta a quarta-feira) às 17h30 e às 19h45 (Nacional).

Classificação: 16 anos.

Trailer:



Morbius

Direção: Daniel Espinosa.

Sinopse: Após se formar na faculdade, Doutor Morbius é renomado na área de biomedicina e tenta achar uma cura para sua rara condição, a fim de não apenas se ajudar, mas ajudar outras pessoas que também sofrem como ele. Experimentando com o DNA de morcegos, Morbius espera achar a cura e se usa como teste para o soro. Usando o DNA que isolou e uma mistura de eletrochoque, a cura foi um sucesso temporário, mas os efeitos colaterais acabaram transformando-o em um pseudo-vampiro e que agora precisa sobreviver como um.

Cineflix Aurora - (de quinta a quarta-feira) às 15h, 17h15, 19h30, 19h45, 21h45 e às 22h (Dublado e Legendado). Cinemark Boulevard - (de quinta a quarta-feira) às 14h, 16h30, 19h e às 21h30 (Dublado e Legendado). Cinesystem Norte Shopping - (de quinta a quarta-feira) às 14h05, 15h, 16h10, 16h50, 17h10, 18h20, 19h, 19h20, 20h, 21h30 e às 22h10 (Dublado e Legendado). Multiplex Catuaí - (de quinta a quarta-feira) às 14h45, 15h15, 16h, 16h30, 17h, 17h30, 18h15, 18h45, 19h15, 19h45, 20h30, 21h, 21h30 e às 22h (Dublado e Legendado).

Classificação: 16 anos.



Trailer:



Me Tira da Mira



Direção: Hsu Chien.

Sinopse: Uma funcionária da Polícia Civil do Rio de Janeiro que se infiltra em uma clínica de realinhamento energético para investigar a misteriosa morte da atriz Antuérpia Fox. Ao decorrer da investigação, Roberta precisará lidar com os dramas da atriz Natasha Ferrero, que está sendo "cancelada" na internet, e com o reencontro de seu grande amor do passado, o policial federal Rodrigo, o qual está investigando uma suspeita de tráfico internacional envolvendo a mesma clínica.

Cineflix Aurora - (de quinta a quarta-feira) às 18h20 (Nacional). Cinesystem Norte Shopping - (de quinta a quarta-feira) às 14h50 (Nacional).

Classificação: 12 anos.



Trailer:



Ambulância: Um dia de Crime

Direção: Michael Bay.

Sinopse: William Sharp é um veterano do exército e como o país em que mora não lhe garante uma boa aposentadoria, ele precisa achar um emprego para arcar com os custos de uma família. Sua esposa é diagnosticada com uma doença que precisa de uma cirurgia o quanto antes possível, o único problema é que lhe custará mais de 200 mil dólares. Desesperado para salvar a esposa, William pede ajuda para seu irmão, Danny, um ladrão de longa data. Seu irmão tem um plano ambicioso e precisará de táticas do exército para assaltar um banco e roubar mais de 30 milhões de dólares. Tudo ocorre bem no dia, até que eles acidentalmente atiram em um policial. No meio da correria, eles saem dirigindo uma ambulância e usam o policial como refém.

Cineflix Aurora - (de quinta a quarta-feira) às 16h30 (Legendado). Cinemark Boulevard - (de quinta a quarta-feira) às 22h (Legendado). Cinesystem Norte Shopping - (de quinta a quarta-feira) às 21h15 (Dublado). Multiplex Catuaí - (de quinta a quarta-feira) às 22h (Dublado).

Classificação: 12 anos.





Os Caras Malvados

Direção: Pierre Perifel.

Sinopse: Sr. Lobo, Srta. Tarântula, Sr. Tubarão, Sr. Piranha e Sr. Cobra sempre foram vistos como maus, desajustados e que assustam todo mundo que os vê. Eles têm uma longa história criminal, roubando tudo o que eles querem e como eles querem. Em um de seus planos de assalto em um evento de gala, Sr. Lobo percebe que eles podem ser bons, ou melhor, que pessoas podem ver eles como bons animais.

Cineflix Aurora - (de quinta a quarta-feira) às 16h10 (Dublado). Cinemark Boulevard - (de quinta a quarta-feira) às 15h50 e às 17h10 (Dublado). Cinesystem Norte Shopping - (de quinta a quarta-feira) às 15h30 e às 17h45 (Dublado). Multiplex Catuaí - (de quinta a quarta-feira) às 15h30 (Dublado).

Classificação: 10 anos.



Trailer:



Drive My Car

Direção: Ryusuke Hamaguchi.

Sinopse: Yusuke Kafuku (Hidetoshi Nishijima) é um ator e diretor de sucesso no teatro, casado com Oto (Reika Kirishima), uma mulher muito bonita, porém também uma roteirista com muitos segredos, com que divide sua vida, seu passado e colaboração artística. Quando Oto morre repentinamente, Kafuku é deixado com muitas perguntas sem respostas de seu relacionamento com ela e arrependimento de nunca conseguir compreendê-la completamente.

Cineflix Aurora - (de quinta a quarta-feira) às 20h20 (Legendado).

Classificação: 16 anos.



Batman

Direção: Matt Reeves.

Sinopse: Batman segue o segundo ano de Bruce Wayne como o herói de Gotham, causando medo nos corações dos criminosos, levando-o para as sombras de Gotham City. Com apenas alguns aliados de confiança entre a rede corrupta de funcionários e figuras importantes da cidade, o vigilante solitário se estabeleceu como a única personificação da vingança entre seus concidadãos.

Cineflix Aurora - (de quinta a quarta-feira) às 16h e às 20h30 (Legendado). Cinemark Boulevard - (de quinta a quarta-feira) às 15h, 18h20 e às 21h20 (Dublado e Legendado). Cinesystem Norte Shopping - (de quinta a quarta-feira) às 14h30, 18h e às 21h20 (Dublado). Multiplex Catuaí - (de quinta a quarta-feira) às 17h, 17h30, 20h30 e às 21h (Dublado e Legendado).

Classificação: 16 anos.

Trailer:



Uncharted: Fora do Mapa

Direção: Ruben Fleischer.

Sinopse: Nathan "Nate" Drake, descendente do grande explorador Francis Drake, antes de ser conhecido como um famoso explorador. Mas antes disso, Nate vivia uma vida pacata como bartender em uma cidade, mas acaba se envolvendo com um estranho que viria ser um dos seus mais confiáveis companheiros. Uncharted: Fora do Mapa mostra sua primeira aventura de caça ao tesouro com o sagaz parceiro Victor "Sully". Os dois partem em uma perigosa busca pelo "maior tesouro nunca encontrado", na cidade sul americana de El Dorado, mas a aventura acaba se estendendo por todo o mundo, enquanto rastreiam pistas que podem levar ao irmão há muito perdido de Nathan.

Cinemark Boulevard - (de quinta a quarta-feira) às 14h30 (Dublado).

Classificação: 14 anos.

Trailer: