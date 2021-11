Filme brasileiro 'Mirador' é premiado em festival de cinema nos Estados Unidos

O longa-metragem paranaense “Mirador”, dirigido pelo cineasta Bruno Costa, foi o grande vencedor da mostra competitiva de longas-metragens do Ibero-American Film Festival Miami, que aconteceu de forma presencial e on-line entre os dias 3 e 7 de novembro de 2021.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Na noite do domingo (7), o júri, composto pela cineasta mexicana Tatiana Huezo, pelo diretor e roteirista guatemalteco Jayro Bustamente e pela a atriz argentina Rosa María Bianchi, escolheu “Mirador” como o melhor filme de uma seleção de peso de filmes ibero-americanos onde o longa era o único representante brasileiro.

Continua depois da publicidade





A conquista do prêmio em um festival nos Estados Unidos certamente abre as portas para outros festivais internacionais na carreira do filme depois de ter sido exibido na Mostra de Tiradentes e no Olhar de Cinema, do qual foi agraciado com o Prêmio AVEC-PR Leandro Schip.





“Mirador” foi rodado em Curitiba-PR, produzido pela Metafixa Produções em co-produção com a Costa Filmes e a Guaipeca Filmes do Brasil e chega aos cinemas em 2022 pela Olhar Distribuição. O filme é fruto de um edital de Arranjos Regionais, uma parceria entre a FCC (Fundação Cultural de Curitiba), o FSA (Fundo Setorial do Audiovisual) e Ancine (Agência Nacional de Cinema).

Continua depois da publicidade





Sinopse





Maycon é um boxeador que treina para retornar aos ringues enquanto divide seu tempo com dois subempregos. Pai de Malu, fruto de uma relação casual que teve com Michele, ele tem sua vida revirada quando se vê na situação de ter que cuidar da filha sozinho. Entre a rotina exaustiva de treinos e bicos para sobreviver, a maior luta de Maycon ainda está por ser vencida: tornar-se pai.