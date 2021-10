Ryan Gosling interpretará Ken ao lado de Margot Robbie em filme da Barbie

Ryan Gosling, 40, está em negociação e deverá interpretar o icônico personagem Ken no novo filme da Barbie, previsto para começar a gravar no próximo ano. Com isso, o ator vai contracenar com Margot Robbie, 31, já confirmada para o papel principal.



Segundo o site Deadline, Gosling, conhecido por sua atuação em filmes como "La La Land: Cantando Estações" (2017) e "Diário de Uma Paixão" (2004), havia recusado o convite para viver Ken, mas acabou reconsiderando após insistência dos produtores, que puderam se moldar à agenda do ator após atrasos na pré-produção.



Estrelado por Margot Robbie no papel principal, o filme será dirigido pela cineasta independente Greta Gerwig, 38, que anteriormente dirigiu "Lady Bird: A Hora de Voar" (2017) e "Adoráveis Mulheres" (2020). O roteiro foi escrito por ela em parceria com Noah Baumbach, de "A Lula e a Baleia" (2006).

Robbie falou sobre a produção em agosto, em entrevista à revista Vogue britânica, e disse que as pessoas sempre têm uma ideia de como será o filme da Barbie quando ouvem falar dele, mas ao ouvir o que Greta Gerwig está escrevendo logo percebem que não fazem ideia de como será.



A atriz disse na ocasião que a personagem "vem com muita bagagem", considerando as controvérsias históricas sobre a boneca. "E muitas conexões nostálgicas", continuou ela, que também está na produção do longa, por meio da produtora LuckyChap Entertainment, que dirige com o marido, Tom Ackerley, 31.



Tanto Ryan Gosling quanto Margot Robbie acumulam duas indicações ao Oscar. Recentemente a atriz falou sobre estar no auge da carreira e que isso dá medo em relação ao futuro. "Talvez tudo esteja em declínio a partir daqui", brincou ela há alguns meses, ao comentar sua participação em "O Esquadrão Suicida" (2021).