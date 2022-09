Harry Styles surpreende e beija ator em lançamento de filme na Itália

O cantor Harry Styles, 28, surpreendeu o público do Festival de Veneza nesta segunda-feira (5) ao dar um selinho no ator Nick Kroll, 44.







O filme "Não Se Preocupe, Querida" foi exibido e, de acordo com a revista Variety, aplaudido de pé durante quatro minutos no evento. Para celebrar, Harry cumprimentou Nick com um selinho rápido. A plateia foi á loucura com o momento.



No Twitter, os fãs não deixaram de comentar a atitude do cantor. "Harry Styles e Nick Kroll? Ta aí uma coisa que eu não estava esperando para o dia de hoje", afirmou uma usuária da rede. "Eu só fui tirar um cochilo e acordei com Harry styles beijando Nick Kroll", disse outra.



"Não Se Preocupe, Querida", dirigido por Olivia Wilde, está previsto para lançar no dia 22 de setembro e nomes como Gemma Chan, Kiki Layne, Chris Pine, Sydney Chandler, Kate Berlant e Douglas Smith marcam presença no longa.