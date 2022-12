Confira o novo trailer de "Homem-Aranha: Através do Aranhaverso"

A Sony Pictures liberou nesta terça-feira (13) o novo trailer de "Homem-Aranha: Através do Aranhaverso".





O filme é a sequência do premiado "Homem-Aranha no Aranhaverso", vencedor do Oscar de Melhor Animação na cerimônia de 2019. Segundo os produtores, o terceiro filme irá chamar "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse" (Além do Aranhaverso, em tradução livre).

O elenco conta com Miles Morales (Shameik Moore), Oscar Isaac (Homem-Aranha 2099) e Hailee Steinfeld (Gwen-Aranha), além de Daniel Kaluuya como Spider-Punk, Issa Rae como Mulher-Aranha e Jason Schwartzman como o vilão Mancha.





Leia a sinopse oficial: “Depois de se reunir com Gwen Stacy, o Amigão da Vizinhança do Brooklyn, Homem-Aranha é catapultado através do multiverso, onde ele encontra uma equipe de Pessoas-Aranha encarregadas de proteger a existência do multiverso. Mas, quando os heróis entram em conflito sobre como lidar com uma nova ameaça, Miles se vê confrontando as outras Aranhas e precisa repensar o que significa ser um herói para salvar as pessoas que mais ama.”

"Homem-Aranha no Aranhaverso" estreia dia 1º de junho de 2023 no Brasil.





Confira o trailer: