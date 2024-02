Londrina: Cine Teatro Ouro Verde está de volta com drama coreano indicado ao Oscar

O Cine Teatro Ouro Verde volta às atividades em 2024 com a estreia do filme Vidas Passadas, um favorito do Oscar, que estreia nesta segunda-feira (19), com classificação indicativa de 12 anos. As sessões estão marcadas para os dias 20, 21, 26, 27 e 28 de fevereiro, nos horários das 16h e 19h30.





Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Ouro Verde, localizada na Rua Maranhão, 85, Centro, 30 minutos antes de cada sessão. A entrada inteira custa R$20,00 e a meia, R$10,00. Não são aceitos cartões.

Publicidade

Publicidade





Nas segundas-feiras (19 e 26), todos pagam meia, já nos demais dias, estudantes, professores, doadores de sangue regular, pessoas com mais de 60 anos, filiados à OAB ou Sindicato dos Jornalistas e servidores públicos têm direito à meia-entrada. Professores ou facilitadores com cinco alunos ou mais têm isenção no valor do ingresso.





Dirigido e roteirizado por Celina Song, o filme ainda conta com Greta Lee, Teo Yoo e John Magaro no elenco. Coleciando prêmios como o Globo de Ouro, Sundance Film Festival, Asia Pacifc Screen Awards e Berlin Internacional Film Festival, o drama concorre como Melhor Filme e Melhor Roteiro Original no Oscar de 2024.

Publicidade