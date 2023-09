Londrina promove evento gratuito "Cinema e Psicanálise" neste sábado

O NPNP (Núcleo de Psicanálise do Norte do Paraná) promove neste sábado (23), às 14h, em Londrina, mais uma edição do projeto Cinema e Psicanálise – retomando suas atividades presenciais. O evento é gratuito, aberto ao público, e vai exibir o filme "Boa Sorte, Leo Grande", e na sequência será comentado pelo psicanalista Sylvio do Amaral Schreiner, colunista da Folha de Londrina, seguido do debate com os participantes.





Dirigido por Sophie Hyde e roteiro de Katy Brand, a obra conta a história de Nancy Stokes (Emma Thompson), uma viúva aposentada, que contrata um jovem garoto de programa, Leo Grande (Daryl McCormack), para viver uma experiência inusitada.

"Nesses encontros entre os dois desdobram-se outros campos que nenhum deles previamente imaginava, criando transformações em suas vidas que os fazem descobrir partes de si mesmos que não sabiam existir. Penso que podemos associar, com as devidas diferenças fundamentais que são muitas e significativas, a situação do filme ao que também pode acontecer em um processo de análise, onde uma dupla que se encontra também vive transformações", detalha o psicanalista.





De acordo com Fátima Geha, psicanalista membro do NPNP, e uma das organizadoras do evento, o Cinema e Psicanálise “é um espaço privilegiado para pensarmos juntos sob um viés psicanalítico e, pensar é precioso e necessário”. "Esse filme enfoca questões da sexualidade feminina com tanta delicadeza e sensibilidade que nos toca. Também nos aponta que há vida no envelhecimento. Começaremos com as cogitações do Sylvio, nosso colega e colaborador do NPNP, hoje ligado à Sociedade de Psicanálise de Curitiba, que dará o estímulo inicial”, frisa.





As vagas são limitadas e quem quiser participar precisa preencher a ficha de inscrição aqui. Mais informações pelo Instagram do NPNP no @nucleopsicanalise.nortepr ou pelo telefone (43) 9659-9995.