Sobrinho de Michael Jackson encarna cantor em 1ª foto de cinebiografia

Foi divulgada a primeira imagem de Jaafar Jackson, sobrinho de Michael Jackson, caracterizado como o cantor para o filme "Michael", que estreia em abril de 2025 nos cinemas. O longa está em produção atualmente.



Publicidade

Publicidade





Na imagem, Jaafar aparece usando um dos looks mais icônicos do tio, o "Man in the Mirror": regata branca, camisa, e cabelos compridos presos em um rabo de cavalo. Michael se vestiu desta maneira na turnê Dangerous, que fez entre 1992 e 1993.

Publicidade



A imagem foi feita pelo fotógrafo Kevin Mazur, que acompanhou Michael ao longo de sua carreira.

"Com Jaafar, todos os looks, todas as notas, todas as danças são o próprio Michael", disse o produtor Graham King em uma declaração recente. "Ele personifica Michael de uma forma que nenhum outro ator conseguiria."