Taylor Swift irá dirigir e escrever seu primeiro filme para os cinemas

O estúdio Searchlight Pictures anunciou nesta sexta-feira (09) que Taylor Swift irá escrever e dirigir seu primeiro longa-metragem para as telonas.

O anuncio ocorre após o sucesso do videoclipe de "All Too Well", primeiro curta em que a cantora se aventurou na direção, sendo um forte candidato para a indicação na categoria "melhor curta-metragem" no Oscar 2023.

Em um comunicado à imprensa, os presidentes da Searchlight, David Greenbaum e Matthew Greenfield, não pouparam elogios a cantora: “Taylor é o tipo de artista e de contadora de histórias que só aparece uma vez a cada geração. É uma alegria genuína e um privilégio colaborar com ela enquanto ela embarca nessa jornada criativa empolgante e nova”, disseram os presidentes.

Taylor Swift é uma das cantoras mais populares nas redes sociais e nas plataformas de streamings, tendo dominado as paradas mundiais com seu recém lançado álbum "Midnights", além de já ter feito participações como atriz nos filmes "Cats" e "Amsterdam".





*Sob supervisão de Fernanda Circhia