Taylor Swift libera o álbum 'Midnights' com direito a clipe para a faixa 'Anti-Hero'

A cantora Taylor Swift liberou nesta sexta-feira (21), seu décimo álbum de estúdio , intitulado 'Midnights', com 13 faixas inspiradas em 13 noites em que a cantora ficou sem dormir.





Com produção de Jack Antonoff em todas as músicas e participação de Lana Del Rey em "Snow On The Beach", o disco ganhou ainda uma versão especial chamada "3 Am", com 7 faixas adicionais para os fãs.





“Eu penso em Midnights como um álbum conceitual completo, com essas 13 músicas formando uma imagem completa das intensidades daquela hora louca e mistificadora. No entanto, havia outras canções que escrevemos em nossa jornada”, disse a cantora.

Swift também presenteou os fãs com o clipe de 'Anti-Hero', terceira faixa do disco que deve servir como carro chefe para a divulgação da era. No vídeo, a cantora encara fantasmas de seu passado, além outras versões de si mesma.





Taylor Swift já vendeu cerca de 60 milhões de álbuns apenas nos Estados Unidos e já ganhou 11 prêmios Grammys, sendo a única artista feminina na história a ganhar o prêmio de Álbum do Ano três vezes.





Confira o clipe de 'Anti-Hero' e álbum 'Midnights' completo: