Três de outubro. Também não lembra o que tem de importante? Leia e descubra!

Hoje, domingo chuvoso (ao menos, em Londrina), é dia 3 de outubro. E como poderíamos esquecer deste dia tão especial?

Foi quando começou o horário de verão no Brasil? (aliás, sdds, horário de verão)

É o dia do nascimento de Alan Kardec?



Ou foi quando Getúlio Vargas, Góis Monteiro e Osvaldo Aranha – dizem, idealizador do Estado de Israel, anos mais tarde – iniciaram os preparativos para a revolução de 1930, contra a república velha?



Sim, foi tudo isso.





Mas, também, marca o dia em que Aaron Samuel, vivido por Jonathan Bennet, teve seu primeiro diálogo com Cady Heron (Lindsay Lohan), protagonista de “Meninas Malvadas”, sucesso de público e crítica lançado em 2004, com roteiro e atuação da multiversátil Tina Fey.

Na trama, Cady se apaixona por Aaron, em uma “high school” dos Estados Unidos, mas não sabe como iniciar uma conversa, porque viveu a vida toda com os pais em explorações selvagens na África, com pouca, ou nenhuma interação com a sociedade norte-americana.





Em 3 de outubro, Aaron se vira para ela e pergunta que dia era. "Em 3 de outubro, ele me perguntou que dia era. É 3 de outubro", conta a protagonista para os telespectadores.