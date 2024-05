Cinemas no Paraná exibem vídeo da campanha “Defenda-se”

Cinemas do Paraná exibirão, ao longo do mês de maio, o vídeo da campanha Defenda-se, “Peça ajuda!”. A animação, que faz parte da série criada pelo Centro Marista de Defesa da Infância (CMDI), será exibida antes de cada sessão. Essa é a segunda vez que a instituição fecha parceria com redes de cinema como forma de divulgar a campanha durante maio, conhecido como Maio Laranja, mês marcado pelas ações de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, em especial o dia 18, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, de acordo com a Lei nº 9.970/00. Neste ano, seis cidades vão receber a programação: Curitiba, Maringá, Londrina, Foz do Iguaçu, São José dos Pinhais, Arapongas e Pato Branco.





Na animação, a protagonista Bia, de 6 anos, usa sua imaginação para reconhecer seus sentimentos e quem são os adultos com quem pode contar, tendo o apoio de seus amigos nessas descobertas. “A mensagem do 15º vídeo da campanha aborda a cultura que permeia as relações sociais estabelecidas com crianças, a importância da criação de ambientes seguros para a livre expressão e como isso pode ser um facilitador para o reconhecimento de uma situação de violência e o desenvolvimento de estratégias de autodefesa.”, conta Rafael, analista da Campanha Defenda-se.

A campanha Defenda-se traz uma série de vídeos educativos animados, apropriados para meninas e meninos entre 4 e 12 anos de idade, que apresentam situações em que as crianças agem em sua própria defesa, especialmente pelo reconhecimento de estratégias que dificultam a ação dos agressores. Também há materiais educativos para adultos sobre práticas educativas para prevenção à violência sexual, revelação espontânea de violência e segurança on-line.





Todos os conteúdos podem ser acessados gratuitamente no site da campanha: defenda-se.com.