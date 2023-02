Confira a programação do samba para curtir o Carnaval em Londrina

Depois de dois anos de suspensão devido à pandemia de Covid, as folias carnavalescas voltam a agitar o público londrinense.





Trio elétrico, desfile de blocos pelas ruas da cidade, bailinhos infantis, festas com DJs e samba à beira da piscina fazem parte da programação do Carnaval 2023 em Londrina.

As festividades começam na sexta (17) e prosseguem até a terça-feira (21), com atrações para todos os gostos e idades.





O grande destaque acontece na tarde de domingo (19), no Aterro do Lago Igapó, local que em edições passadas reuniu milhares de foliões e que neste ano volta a receber o Bloco do Bafo Quente e outros conjuntos festivos que realizarão apresentações gratuitas a partir das 14 horas.



Para quem quer curtir o Carnaval em família com os filhos, uma das opções é curtir o “Bailinho do Plantão”, show com os palhaços do Plantão Sorriso. Eles vão se apresentar em dois shoppings da cidade, a partir do sábado, dia 18. Serão quatro apresentações: sábado (18) e domingo (19) às 15h no Royal Plaza Shopping; e segunda (20) e terça feira (21), também às 15h, no Aurora Shopping.





Conhecido por levar a alegria do palhaço aos hospitais da cidade, o Plantão apresenta o “Bailinho do Plantão”, um show musical divertido faz parte da programação oficial do carnaval londrinense desde 2016, e que mescla cantigas de roda e peças folclóricas, todas com arranjos inéditos.







Haverá também bailes carnavalescos para adultos. No domingo (19), o Bar Valentino sedia o Baile Okupa. A partir das 18h, o balanço começa com o show das Black Divas Singers na casinha, cantando de Sandra de Sá a Aretha Franklin.







Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: