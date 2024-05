Djavan faz show em Londrina nesta sexta-feira para encerramento da turnê ‘D’

A última etapa da turnê mundial de Djavan inclui o interior do Paraná em seu roteiro. O gigante da MPB se apresenta em Londrina nesta sexta-feira (17), às 22h, no Ginásio de Esportes Moringão.





No domingo (19), será a vez de Maringá receber o músico alagoano no Paraná Expo, às 20h. Os ingressos para ambos os shows, uns dos mais esperados na região desde a divulgação em fevereiro, estão esgotados.

Nesta temporada final da turnê “D”, com encerramento previsto para julho, Djavan está levando sua voz para todas as regiões do País - mas seu sucesso não se limita ao território nacional. O cantor, que já realizou mais de 50 shows no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos, desde o início da turnê, ainda se apresentará em Portugal, Holanda e Áustria.





Em abril deste ano, o cantor lançou o álbum “D Ao Vivo Maceió” em todas as plataformas digitais, com o registro da estreia da série de shows em sua cidade natal, que contou com mais de 30 mil pessoas.

Também lançou o clipe da canção “Ventos do Norte”, de 1976, no YouTube, em versão inédita de voz e violão.





A turnê “D” carrega o mesmo nome de seu 25º álbum de estúdio, lançado em 2022 e indicado duas vezes ao Grammy Latino 2023. O disco concorreu como Melhor Álbum de Música Brasileira, enquanto a faixa "Num mundo de paz" competiu na categoria de Melhor Canção em Português.





O espetáculo reproduz faixas mais recentes deste último trabalho, além de mais de 20 sucessos de todas as fases de sua discografia. Canções clássicas como “Sina” e “Flor de Lis” não ficam de fora do repertório e ajudam a desenhar um roteiro equilibrado e diverso.





