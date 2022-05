Confira as opções para se divertir no fim de semana do Dia das Mães em Londrina

Esse é o fim de semana do Dia das Mães e, por isso, o guia deste fim de semana é especial para elas aproveitarem estes dias de descanso fora de casa. Confira abaixo as diversas opções para escolher, começando já nesta quinta-feira!

Quinta-feira (05)



O Vitrola vai fazer um flashback especial com sucessos dos anos 80 e 90. O bar fica na Avenida Higienópolis, 2405, abre às 21h e a entrada para as mulheres é gratuita a noite toda. Os homens entram de graça até às 22h e, depois, o ingresso fica em R$ 12.

Sexta-feira (06)



A Feira Cultural de Londrina normalmente abre às quartas-feiras, mas, em homenagem ao Dia das Mães, é possível visitar e conhecer os produtos também nesta sexta (6) e sábado (7). Estão à disposição opções de artesanato, flores, vestuário, além das barracas de comida. A atividade é promovida no Centro Cultural da Zona Norte, localizado na Avenida Saul Elkind, 790. Nesta sexta-feira, o horário de funcionamento é das 16h até as 21h.

Sábado (07)



Seguindo com as atividades, no sábado o horário de funcionamento é um pouco diferente, iniciando às 13h e encerrando às 21h.

Domingo (08)







O domingo é dia para aproveitar ao lado da mãe e claro que não pode faltar um almoço muito especial. O Catuaí Shopping separou os quatro restaurantes que estarão abertos atendendo neste domingo:





H2 Chopp: Não é possível reservar mesa, o atendimento começa às 11h e os clientes serão recebidos por ordem de chegada. O prato especial da semana, com desconto, será o Parmeggiana com Fritas, de R$ 150,00 por R$ 125,00. Além disso, as cem primeiras mães que chegarem para almoçar ganham um chocolate em formato de rosa.





Coco Bambu: É possível fazer reserva pelo número 3325-0082 e os clientes devem chegar até as 11h30 para garantir a mesa. No Dia das Mães, o Coco Bambu começa seu atendimento às 11h e prepara um cardápio exclusivo com muitas opções de pratos com lagosta.





Outback: Inicia o atendimento às 12h, por ordem de chegada. Depois que todas as mesas estiverem ocupadas, o restaurante abre uma lista de espera digital, além da lista física. Para colocar o nome na lista de espera digital é só visitar o Instagram oficial deles (@outbackbrasil) e o link está na bio. As mamães que almoçarem no Outback no seu dia especial ganham uma necessaire.





Gelobel: Inicia o atendimento às 11h e recebe os clientes por ordem de chegada.