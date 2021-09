Balé Guaíra e Orquestra Sinfônica se unem em obra sobre saúde mental

O Balé Teatro Guaíra lançou nesta sexta-feira (10) o vídeo “Hibiscus Mutabilis”, que discute a saúde mental no contexto da campanha Setembro Amarelo. O trabalho foi idealizado pela bailarina Luana Nery a partir de uma experiência pessoal e contou também com a participação de músicos da Orquestra Sinfônica do Paraná, que criaram uma trilha especial para o projeto.





O nome “Hibiscus Mutabilis” remete à uma flor homônima, conhecida popularmente como “rosa louca”. Luana Nery conta que escolheu esse nome por simbolizar um recomeço, já que a flor passa por uma mutação e muda de cor. Essa transformação é uma sinalização de que a planta tem néctar, substância que serve de alimentos para abelhas e pássaros.





O projeto é composto por solos de cinco bailarinos. As coreografias foram criadas a partir do relato de experiências relacionadas à saúde mental e leitura de obras literárias, como um poema de Jorge Luis Borges. As coreografias expressam sentimentos vividos em crises. As cinco trilhas sonoras refletem ansiedade, com notas rápidas e oscilações.





No fim do vídeo, Luana faz um breve relato de como superou o seu momento de crise. Ela acredita que o vídeo pode ajudar pessoas que estejam passando por problemas semelhantes.





“É de extrema importância abordar esse tema. A pandemia agravou a situação de muitas pessoas. A arte tem uma função social e essa foi a minha contribuição como artista”, disse.