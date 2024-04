Mostra de dança reúne mais de 350 bailarinos em shopping de Londrina

Como parte do calendário em comemoração aos 90 anos de Londrina, o Boulevard Shopping realiza neste final de semana, em parceria com a Nadia Essada Escola de Dança, a sua 2ª Mostra de Dança que vai contar com a participação de cerca de 350 bailarinos de Londrina e de várias cidades da região como Apucarana, Arapongas, Rolândia e Cambé.





Os dançarinos representam mais de 125 grupos de danças que irão apresentar ao público, gratuitamente, coreografias de vários estilos, entre eles Ballet Clássico, Jazz Dance, Dança de Salão, Dança Contemporânea, Sapateado, Estilo Livre, Danças Urbanas, Dança do Ventre, entre outros.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Cada apresentação acontece em um tempo de três a cinco minutos, no sábado (20) a partir das 14 horas, e no domingo (21) a partir das 13h30.





A abertura será na sexta-feira (19), às 19 horas, com a apresentação do Espetáculo PSICODELIC da Nadia Essada Escola de Dança com a participação do elenco da escola e coreografias de Ballet Clássico, Neoclássico, Dança Contemporânea e Jazz Dance.

Publicidade





Os dançarinos sobem ao palco embalados por uma trilha sonora dos anos 60 a 80 que faz referência à essa fase da arte, moda e música psicodélica, com figurinos muito coloridos e característicos da época.





O palco para a exibição da 2ª Mostra de Dança está localizado na Praça de Alimentação do Boulevard Shopping, no piso superior.





“A Mostra foi um sucesso na primeira edição e proporcionou ao público momentos de extrema beleza, além de permitir aos grupos e aos artistas mostrarem a sua arte e todo o trabalho à frente da dança. Este ano superamos o número de participantes e acreditamos que vamos superar também o número de expectadores”, afirmou Nadia Essada, organizadora.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: