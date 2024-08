Documentário premiado sobre luta indígena contra pecuaristas será debatido em Londrina

O Projeto Sessão Londrina promove uma nova edição nesta quinta-feira (8) com o documentário ‘A Flor do Buriti’, que levanta um debate sobre a questão indígena no País. Dirigida por Renée Nader Messora e João Salaviza, a obra foi lançada em julho e premiada no Festival de Cannes, na França.





O longa acompanha os Krahô, indígenas do Tocantins, que resistem aos ataques de pecuaristas da região há anos. Contextualizado inicialmente em 1940, ‘A Flor do Buriti’ mostra a história do povo, passando por massacres e pela ditadura militar brasileira. Duas crianças encontram, no escuro, um boi muito perto da aldeia, o que marca o início de um massacre pelos fazendeiros da região. Já nos anos 60, os jovens sobreviventes são obrigados a participar de uma unidade militar, durante a ditadura brasileira.

Com sessão às 19h, o documentário abre um debate para a questão indígena e convida o público a pensar sobre as produções com os povos originários. Ao final, haverá um debate sobre as produções audiovisuais com povos originários no Brasil e em Londrina, trazendo exemplos de obras com os Kaingang.





A entrada para o evento é gratuita, mas é preciso retirar o ingresso através deste site ou presencialmente, na bilheteria.

